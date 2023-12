Mering

Statt Getränkemarkt kommt jetzt Woolworth nach Mering

Statt Lebensmittelmarkt und Getränkeladen soll in der Lechstraße 2 in Mering künftig die Firma Woolworth mit einem Kleinwarenhaus einziehen.

Plus An der Lechstraße in Mering soll ein Woolworth-Kaufhaus eröffnen. Das Sortiment spricht nicht gegen das Einzelhandelskonzept der Marktgemeinde Mering.

Bisher war in dem Gewerbegebäude an der Lechstraße ein Lebensmittel- und Getränkemarkt genehmigt. Schon seit einiger Zeit hat sich der Pennymarkt aus Mering verabschiedet und lediglich der Rewe-Getränkemarkt war dort noch vor Ort. Stattdessen soll dort ein Kleinkaufhaus der Firma Woolworth entstehen. Ältere Meringerinnen und Meringer erinnern sich noch daran, dass die Firma Woolworth in einem Gebäude in der Augsburger Straße bereits einen Laden betrieben hatte, der Anfang der 2000er-Jahre schloss. Im Bauausschuss stimmten die Mitglieder am Montagabend dieser Änderung zu.

Ausnahme sei in Mering möglich

Bürgermeister Florian Mayer erklärte, dass es für den Bebauungsplan, in welchem sich das Grundstück befindet, ein Einzelhandelskonzept gibt. Dieses Konzept schließt in diesem Bereich aus, dass ortsmittenrelevante Sortimente erlaubt sind. Und es gebe gewisse Überschneidungen. Dennoch sei eine Genehmigung als Ausnahme möglich.

