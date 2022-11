Stehen die Meringer Jahrmärkte vor dem Aus?

Plus Ein Trauerspiel nannten die Besucher den Kirchweihmarkt im Oktober, doch zum Kathreinmarkt kamen noch weniger Händler. Nun wird nach den Ursachen geforscht.

In Mering besteht seit über 100 Jahren das Marktrecht. Seit dieser Zeit darf sich die ehemalige Landgemeinde Markt Mering nennen. Damit verbunden sind auch die Rechte, sonntags, zu bestimmten Terminen, Jahrmärkte veranstalten zu können. Das hat viele Jahre gut funktioniert. Die Menschen kamen aus der näheren und weiteren Umgebung, um über den Fasten-, Mai-, Kirchweih- oder Kathreinmarkt zu schlendern. Doch das Erfolgsrezept scheint nicht mehr zu funktionieren. Seit Oktober bleiben die Händler in Mering aus.