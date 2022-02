Mering

vor 34 Min.

Steht der Gemeinderat noch hinter seinem Plan fürs Meringer Zentrum?

Haus an Haus mit Ladengeschäft im Erdgeschoss – diese prägende Gestalt des Meringer Zentrums will der Gemeinderat mithilfe eines Bebauungsplans erhalten.

Eigentümer in Mering dürfen an der zentralen Einkaufsstraße ihre Gewerberäume nicht einfach in Wohnungen umwandeln. Das war zumindest einmal die beschlossene Linie.

Von Gönül Frey

Das gewachsene Meringer Ortszentrum gehört zu den größten Vorzügen der Marktgemeinde. Ein Bebauungsplan soll den Charakter bewahren und unter anderem die typische Gewerbenutzung im Erdgeschoss festschreiben. Doch noch ehe überhaupt ein Entwurf vorliegt, diskutierte der Bauausschuss vor Kurzem bereits über die erste Ausnahme. Bürgermeister Florian Mayer stellte deswegen seinen Gemeinderat nun noch einmal vor die Grundsatzfrage, ob dieser den aufwändigen Bebauungsplan überhaupt durchziehen möchte. "Ich persönlich stehe hinter den Zielen des Bebauungsplans", betonte der Bürgermeister. Dieser erfordere jedoch monatelangen Aufwand für die Bauverwaltung und werde eine nicht unerhebliche Summe im fünfstelligen Bereich kosten. "Ich möchte keinen Aufwand treiben, wenn mit einem Federstrich der ganze Bebauungsplan konterkariert wird, wie es kürzlich im Bauausschuss beinahe geschehen wäre", sagte Mayer. Wie berichtet, ging es um die Wohnnutzung für die Räume der früheren Unteren Apotheke. Mit 7:6 Stimmen denkbar knapp entschied das Gremium, die Entscheidung zumindest zurückzustellen, bis klar ist, wie der Bebauungsplan aussehen soll. Etliche der Gemeinderäte sprachen sich damals dafür aus, dem Eigentümer die Wohnnutzung zu ermöglichen. Und das obwohl der Gemeinderat erst im November mit 18:2 beinahe einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen hatte, wie Mayer noch einmal darlegte. Das Verfahren mache keinen Sinn, wenn man nicht dahinter steht. "Ich bitte eindringlich das Gremium, zu sagen, was es will!", schloss Mayer. Ladenzeile im Zentrum unterscheidet Mering von vielen anderen Orten CSU-Sprecher Georg Resch erinnerte daran, dass es gerade das Meringer Zentrum mit seiner Ladenzeile ist, die den Markt von vielen anderen Orten abhebt. Ob es diese Geschäftswelt in zehn bis 20 Jahren so noch gebe, könne keiner sagen. Und dann sei ein Bebauungsplan auch nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt. Erst einmal sollte der Gemeinderat jetzt jedoch mit dem Bebauungsplan die Chance ergreifen, die Ortsentwicklung bewusst zu gestalten. "Angenommen, wir hätten beim Dilger, beim Seiler, beim Greif Hans, beim Engrieder und beim Caba überall Wohnnutzung - dann weiß ich nicht, ob das Sterben im Innerort nicht wesentlich schneller vonstatten geht, als wir uns das vorstellen können", sagte er mit Verweis auf aktuelle Leerstände. Und er appellierte: "Wenn wir das heute beschließen, muss es eine gute Mehrheit sein, sonst halten wir das nicht durch!". Aus der Meringer CSU kommen auch kritische Stimmen Aus seiner Fraktion kamen jedoch auch kritische Stimmen. Martin Scherer erklärte, eine solche teilweise Planwirtschaft habe noch nie funktioniert. So etwas müsse durch Angebot und Nachfrage geregelt werden. "Wenn keine Nachfrage nach Gewerbe da ist, hilft das doch nicht", meinte er. Ihre Fraktion stehe hundertprozentig hinter dem Bebauungsplan, erklärte dagegen Grünen-Sprecherin Petra von Thienen, die darum bat, das Vorhaben durchzuziehen. Wenn der Bebauungsplan stehe, schließe das einzelne Ausnahmen ja nicht aus. Auch Mathias Stößlein versicherte vonseiten der UWG volle Unterstützung. Die Position der SPD legte zweiter Bürgermeister Stefan Hummel dar, der in der strittigen Bauausschuss-Sitzung einer der Befürworter dafür war, die Wohnnutzung in der ehemaligen Apotheke zuzulassen. Er erklärte nun, dass die SPD den Bebauungsplan schon unterstütze und ganz klar das Ziel habe, eine florierende Geschäftswelt zu erhalten. Hummel betonte jedoch, dass der Bebauungsplan nur eine Blume in einem ganzen Strauß von Maßnahmen für ein lebendiges Meringer Zentrum sein könne, wie er es bildhaft darstellte. Er stellte außerdem noch einmal die Notwendigkeit heraus, die Bürger und die Öffentlichkeit bei dem Bebauungsplan zu beteiligen, wie es Bürgermeister Mayer bereits bei dem Aufstellungsbeschluss im November angekündigt hatte. Hummel erwähnte hierzu auch die Möglichkeit einer Onlineumfrage, wie sie der Markt Mering bei der Entscheidung über den Marktplatzbrunnen durchgeführt hatte. Georg Resch merkte dazu an, dass er nicht glaube, dass sich die Menschen bei einer solchen Befragung gegen den Bebauungsplan aussprechen würden. Vermutlich wäre noch lange weiter diskutiert worden. Auf Antrag von Michael Metz (UWG) wurde jedoch mit 15:7 Stimmen das Ende der Debatte beschlossen. Wegen der großen Bedeutung dieser Entscheidung schlug Bürgermeister Florian Mayer die namentliche Abstimmung vor. Gegen den Bebauungsplan fürs Zentrum stimmten aus der CSU Erich Lutz, Martina Schamberger und Martin Scherer sowie aus der UWG Peter Ludwig. Es fehlten Stefan Spengler, Pia Strecker und temporär bei der Abstimmung Thomas Schiele. Die übrigen 17 Räte und der Bürgermeister waren dafür.

Themen folgen