Stelle des Marktmanagers für Mering soll im Januar ausgeschrieben werden

Der Einzelhandel in der Ortsmitte bekommt fachkundige Unterstützung. Einzelpersonen und Fachbüros kommen für die Aufgabe des Marktmanagers in Frage.

Ein Marktmanager soll, ähnlich wie in vielen Städten der Citymanager, in Mering den heimischen Einzelhandel unterstützen, Aktionen der Geschäftswelt organisieren und Ansprechpartner sein. Dafür ist in dem 15.000-Einwohner-Ort eine neue Stelle geplant. Über den aktuellen Stand der Dinge informierte Bürgermeister Florian Mayer auf Nachfrage den Gemeinderat.

Demnach liegt die Ausschreibung gerade beim örtlichen Gewerbeverband Mering aktuell zur Ansicht. Denn dieser soll eng mit dem Marktmanager zusammen arbeiten. Im Idealfall war es so gedacht, dass der Marktmanager als Geschäftsführer des Gewerbeverbands angestellt ist und die Kommune, geregelt über einen Kooperationsvertrag, die Kosten in Höhe von rund 67.000 Euro für die Vollzeitstelle übernimmt.

Für den Marktmanager können sich Einzelpersonen und Fachbüros bewerben

Wie Bürgermeister Florian Mayer nun erklärte, habe man jedoch die Ausschreibung offen gehalten: Es können sich demnach sowohl Einzelpersonen als auch Fachbüros für das Marktmanagement bewerben. "Wir wollen uns nicht zu sehr auf eine Einzelperson versteifen, sondern mit der Parallelausschreibung herausfinden, welche Angebote der Arbeitsmarkt hergibt", erklärte er. Mayer hofft, dass die Stelle noch im Januar ausgeschrieben werden kann.