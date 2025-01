Sternsinger in Mering 2025

Die Meringer Sternsinger zogen auch im Jahr 2025 an fünf Tagen mit jeweils sieben Gruppen durch ganz Mering, um Spenden für die Pater Dosch-Stiftung in Tansania zu sammeln und den Menschen den Segen in die Häuser zu bringen. Insgesamt waren ca. 80 Kinder und Jugendliche bei Wind und Wetter unterwegs. So konnten über 25.000 € an Spenden gesammelt werden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.