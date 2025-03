Stiftung für Mering unterstützt Jugend der KK-Schützen

Die KK-Schützen in Mering haben in ihre Jugendarbeit investiert und ein zweites Lichtgewehr beschafft. Mit diesem Gewehr ist es Jugendlichen erlaubt, früher in den Schießsport einzusteigen. Dem Verein um Schützenmeisterin Michaela Hirschberger ist es zuletzt nämlich gelungen, zahlreiche neue Mitglieder im Jugendbereich zu gewinnen und diese Jugendlichen für den Schießsport zu begeistern. Dabei sind ganz beachtliche Resultate erzielt worden. Franziska Engstle wurde beispielsweise für den bayerischen Schützenkader nominiert.

Zur Unterstützung der Jugendarbeit gewährte die Stiftung für Mering einen Zuschuss über 1000 Euro für die Beschaffung des zweiten Lichtgewehres. Bürgermeister Florian A. Mayer, zugleich auch Vorsitzender des Stiftungsrates, überreichte Schützenmeisterin Michaela Hirschberger den Zuschuss und verschaffte sich im Schützenheim einen Eindruck von den beiden Lichtgewehren, die von Franziska und Elias Engstle präsentiert und zusammen mit Sportleiter Günter Gold betreut werden. Bürgermeister Florian A. Mayer freute sich über den Zuspruch für den Verein und die erfolgreiche Jugendarbeit, die durch die Beschaffung eines zweiten Lichtgewehrs nun noch erfolgreicher gestaltet werden kann. „Dies ist wichtig, weil die Jugendlichen auch die Zukunft des Vereins darstellen“, so Mayer.

