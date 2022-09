Straßensperrung: Brücke in der Meringer Färbergasse wird saniert

Seit 5. September ist die Färbergasse in Mering gesperrt, die Brücke wird saniert. Die Arbeiten dauern mehrere Wochen.

Dass die Brücke in der Meringer Färbergasse saniert werden muss, steht bereits seit Längerem fest. Wie die Gemeinde auf ihrer Homepage mitteilt, musste der Beginn der Bauarbeiten kurzfristig verschoben werden. Nun starteten am Montag, 5. September, die umfangreichen Arbeiten an dem Bauwerk.

Die Sanierung wird voraussichtlich bis Ende Oktober dauern, in dem Zeitraum der Sanierung ist die Färbergasse gesperrt, eine Verbindung zur Bouttevillestraße ist nicht möglich. (AZ)