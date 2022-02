Streifzug durch die Zeit: Unterwegs mit einem Sondengeher in Mering

Münzen, Patronenhülsen - aber auch Eheringe und Schlüssel: Sondengeher Andreas Kunz findet verlorene Gegenstände. Doch sein Hobby ist nicht unumstritten.

Das Gerät gibt kratzende Töne von sich, piepst, quietscht, wird leiser, verebbt - und kehrt dann in aufdringlicher Lautstärke zurück. „Oh, das klingt gut“, sagt Andreas Kunz. Unter der Sonde ragt trockenes Gras aus dem Feld westlich von Mering, mit bloßem Auge ist nichts zu erkennen. Kunz greift nach der kleinen Schaufel, hebt ein Loch aus. Der Fund kann alles mögliche Metallische sein: ein Knopf, zerknüllte Alufolie, ein Teil eines Pferdegeschirrs, Kunz hofft auf eine Münze. Aus der Erde fällt etwas anderes, das ihn begeistert. Das Sondengehen lädt auf einen Streifzug durch die Geschichte ein, den Alltag vergangener Generationen, Kriege und Schlachten. Ganz unproblematisch ist das Hobby allerdings nicht.

Sondengehen in Mering: Kunz braucht eine Erlaubnis des Eigentümers

Kunz schirmt die Augen mit der Hand ab, die Sonne scheint warm auf die Wiese. „Die Schuhe hätte es heute nicht gebraucht“, sagt er und hebt einen Fuß, der in einem Gummistiefel steckt. Der IT-Administrator arbeitet in Mering, fast in jeder Mittagspause zieht er mit dem Detektor los. Bis zur Wiese, die er an dem Tag absucht, sind es mit dem Auto nur wenige Minuten.

Zahnräder von einer Taschenuhr, wie Andreas Kunz vermutet. Foto: Anna Katharina Schmid

Durch Videos auf Youtube war Kunz zum ersten Mal auf das Sondengehen aufmerksam geworden - und entwickelte rasch Begeisterung. "Ich war schon als Kind an Geschichte interessiert", sagt der 41-Jährige, der mit seiner Familie in Hochzoll wohnt. Vor zwei Jahren schenkten ihm seine Frau und seine Eltern zum Geburtstag einen Detektor. Ein Einsteigermodell, für rund 300 Euro. Das hat er mittlerweile nur dabei, wenn ihn jemand auf seinen Streifzügen begleitet. Denn das Sondengehen machte ihm so viel Freude, dass er sich mittlerweile einen teureren Detektor für rund 1000 Euro gekauft hat.

Über Youtube-Videos stieß der Hochzoller auf das Sondengehen

Ein Display zeigt Nummern und Linien an, Details zu den Fundstücken im Boden. Mit den Tönen kann Kunz meistens genau sagen, was sich wohl in der Erde verbirgt. Schweres Metall, Eisen, Stahl - und manchmal ist es doch eine Überraschung. Ein vielversprechendes Signal erweist sich als ein zerdrückter Kronkorken. Kunz steckt ihn in seine Hosentasche. "Den Müll nehme ich mit, als Gefallen für den Eigentümer der Wiese."

11 Bilder Zwischen Münzen und Müll: Sondengehen mit Andreas Kunz Foto: Anna Katharina Schmid

Flächen zu finden, die er mit dem Detektor absuchen darf, ist das schwierigste, erzählt er. Ohne Einverständnis des zugehörigen Besitzers oder der Besitzerin gehe er nicht. In Bayern gilt deutschlandweit ein einzigartiges Recht, denn nur hier ist das Sondengehen offiziell erlaubt. Einziges Tabu sind die sogenannten Bodendenkmäler. In Bayern gibt es Informationen des Bayerisches Landesamts für Denkmalpflege zufolge rund 50.000 von ihnen, dazu gehören Überreste früherer Befestigungsanlagen, Siedlungen und allgemeine archäologische Fundstätten. Historisch wertvolle Orte, die oftmals von Raubgräberinnen und -gräbern mit Detektoren ausgenommen und zerstört wurden.

Es gibt auch Probleme mit Sondengehern in Bayern

Kunz hält sich an die Regeln - er will keinen Schaden verursachen. Was er findet, gehört offiziell zur Hälfte ihm und zur Hälfte der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Grundes. Doch von Wert sind die Fundstücke des Hochzollers selten. Historisch bedeutsame Dinge schickt er an eine Archäologin zur Abklärung. Erst kürzlich ein kleines Metallstück mit vier Armen, vermutlich aus der Keltenzeit. Meistens sind es einzelne Münzen, die er findet.

Ein Reichspfennig von 1940. Foto: Anna Katharina Schmid

Auch an diesem Tag. Der Detektor pfeift, quietscht - Kunz durchsucht die Erde mit einem Pinpointer, ein kleines, spitz zulaufendes Gerät, das bei der genauen Lokalisierung hilft. "Ah", sagt er. "Eine von den Münzen, die ich am wenigsten mag." Er reibt die Erde von dem Geldstück, zuerst wird ein Adler sichtbar, dann das Hakenkreuz zu seinen Füßen. Ein Reichspfennig von 1940, aus dem Nationalsozialismus.

Eine Silbermünze ist der Lieblingsfund des Augsburgers

Er verstaut ihn in seiner Tasche und schwenkt das Gerät weiter über das Gras. Es komme auch mal vor, dass er zwei Stunden sucht und leer ausgeht. Als Kunz von seinem Lieblingsfund erzählt, leuchten seine blauen Augen. Er ist weder sehr wertvoll noch besonders gut erhalten, aber für den gebürtigen Augsburger ein Zeitzeugnis seiner Herkunft. "Eine Augsburger Münze aus dem 17. Jahrhundert, aus Silber, mit Zirbelnuss." Seine Schätze bewahrt er in Münzalben und Setzkästen auf, dort liegt auch eine 2000 Jahre alte Römermünze, ein Regensburger Heller, österreichische Groschen.

Andreas Kunz geht auch für Privatpersonen auf Suche - und fand bereits Eheringe und Schlüssel. Foto: Anna Katharina Schmid

Nicht nur historische sondern auch zeitgenössisch Verlorenes findet Kunz, der sich auch von Privatpersonen engagieren lässt. Sechs Eheringe, ein Schlüsselbund, ein Handy, eine Kamera und ein Brunnenrohr konnte der Hochzoller bisher aufspüren und ihren Besitzerinnen und Besitzern zurückbringen.

Er wendet sich schon zum Gehen, als der Detektor noch einmal anschlägt. Was ist es diesmal? Eine Schrotkugel, Patronenhülsen, ein Uniformknopf, einer von unzähligen Dosendeckeln? "Bei jedem Signal kommt Spannung auf", sagt Kunz und gräbt los. Es ist ein Glücksfund, wie er später sagen wird. Ein Kreuz aus Metall, mit einer zierlichen Jesusfigur und Öse - vermutlich der Anhänger einer Kette. Wer hat ihn verloren - und was hat das bedeutet? Einen erschrockenen Griff an den Hals, Tränen? Oder sollte das Kreuz das Feld segnen? Kunz weiß es nicht. Aber er denkt gerne darüber nach.