Streit in einem Meringer Hotel eskaliert: Mann schlägt Frau ins Gesicht

In einem Meringer Hotel geraten eine Münchnerin und ein Augsburger in Streit. Der Mann schlägt der Frau ins Gesicht, die 46-Jährige wehrt sich.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntagabend in einem Hotel in Mering. Gegen 22.50 Uhr gerieten eine 46-jährige Münchnerin und ein 47-jähriger Augsburger in Streit.

Der Mann schlug laut Polizei der Frau ins Gesicht, die sich daraufhin wehrte und den Mann am Finger verletzte. Die Frau erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Beide Parteien erhielten einen Platzverweis und verließen daraufhin das Hotel. (AZ)