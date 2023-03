So kommen Meringerinnen und Meringer an ihren eigenen Obstbaum

Aktiven Umweltschutz betreibt der Obst- und Gartenbauverein Mering seit über 120 Jahren. Für die Bürgerinnen und Bürger bietet der einen besonderen Service.

Seit 1901 gibt es den Meringer Obst- und Gartenbauverein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Obstanbau zu fördern und Wissen über die hier geeigneten Obstsorten zu vermitteln. Weitere Ziele sind, das gesellige Miteinander zu fördern und Natur und Umwelt besser zu verstehen und zu erhalten. Dass so ein alter Verein, aber auch nach über 120 Jahren noch aktiv ist, beweisen die 420 Mitglieder.

Hecken nach dem 1. März nicht mehr schneiden

An einer ganz besonderen Aktion beteiligt sich heuer der Obst- und Gartenbauverein Mering. Im Herbst 2022 gab die bayerische Staatsministerin Michaele Kaniber beim Bad Feilnbacher Apfelmarkt den Start des Förderprogramms "Streuobst für alle!" bekannt. Gefördert wird der Erwerb von hochstämmigen Streuobstbäumen zur Pflanzung mit bis zu 45 Euro je Baum. Zuwendungsfähig ist der Bruttokaufpreis der Obstbäume. Die Mindest- bzw. Maximalanzahl an Streuobstbäumen pro Förderantrag beträgt zehn bzw. 100 Bäume. Kommunen, Vereine und Verbände sind die zentralen Akteure im Streuobstpakt und wichtige Multiplikatoren. Bei "Streuobst für alle!" übernehmen sie als Antragssteller zudem eine Bündelungsfunktion. Das heißt, sie können die Bäume kostenlos auch an Privatpersonen und Landwirte weitergeben.

Kommunen und Vereine sind besonders aufgerufen, die Schulen einzubeziehen. Die Kinder sollen schon frühzeitig lernen, wie kostbar Streuobst ist. Der Meringer Obst- und Gartenbauverein möchte seine Mitglieder, aber auch interessierte Meringer Bürger bei der Pflanzung von Obst-Hochstämmen und Wildobst unterstützen. Welche Obstsorten kann Regina Martin für unsere Region außer Äpfeln denn noch empfehlen? "Pflaumen, Zwetschgen, Kirschen, in geschützten Lagen sind sogar Pfirsiche und Aprikosen möglich", sagt sie. Gartenbesitzer müssen daran denken, dass sie aufgrund der Vogelbrutzeit ihre Hecken zwischen dem 1. März und dem 1. Oktober nicht schneiden und auch keine Bäume fällen dürfen.

Wer will in Mering einen Obstbaum?

Wer selbst einen Obstbaum möchte, soll dies noch im Laufe des Frühjahres an den Meringer Verein mitteilen, der bis Herbst die entsprechenden Bäume beantragen wird. Wer Interesse an einem Baum hat, kann sich bei Regina Martin unter der Telefonnummer 08233/9490 oder über die E-Mail-Adresse des Vereins Vorstand@gartenbauverein-mering.de melden und sich für den kommenden Herbst einen Obstbaum bestellen.

Die nächste Aktion des Obst- und Gartenbauvereins findet schon am Donnerstag, 16. März, ab 16 Uhr an der Streuobstwiese beim Meringer Gymnasium in der Ambérieustraße statt. Dort werden unter fachkundiger Anleitung junge Obstbäume, Spindelbuschbäume und Büsche geschnitten. "Wir erklären, wann und wie der Schnitt erfolgen muss und die Teilnehmer können es selber ausprobieren", verrät Regina Martin. Jeder Interessierte kann kommen, auch wenn er kein Mitglied im Verein ist. Die Streuobstwiese am Gymnasium wurde vor drei Jahren angelegt, und die Schule hatte beim Obst- und Gartenbauverein angefragt, ob er die Pflege übernehmen könne. "Wir haben uns gerne dazu bereit erklärt", informiert Martin. Mit einem Praxisorientierten-Seminar der Oberstufe hatte sie im Herbst 2020 auch schon Wildtulpen und Krokusse angepflanzt.

Das ganze Jahr über bietet der Meringer Obst- und Gartenbauverein interessante Aktionen an, wie zweite Vorsitzende Regina Martin informiert. Hüttenabende, Wanderungen, Radlausflüge in die nähere Umgebung und Vereinsfahrten zu interessanten Zielen wie der Bundesgartenausstellung zählen unter anderem dazu. Es gibt Fachvorträge zu gärtnerischen, kulturellen und medizinischen Themen. Der Frauenstammtisch testet alte Rezepte wie Schmalzgebackenes und Lebkuchen, stellt Liköre und Marmeladen her, probiert aber auch die Zubereitung von Smoothies aus. Der Verein hat an der Vereinshütte Hochbeete zum Ausprobieren errichtet und möchte zu einem schönen und lebenswerten Mering beitragen.

Statt Sommerfest gibt es heuer ein Apfelfest beim Meringer Gartenbauverein

Die Winterwanderung und die Pflege der Streuobstwiese an der Meringerzeller Straße haben heuer schon stattgefunden. Der Obst- und Gartenbauverein sorgte zudem Anfang März dafür, dass Abfall von Straßen entfernt wird. Außerdem findet am Samstag vor dem Palmsonntag das traditionelle Palmbuschbinden für Kinder statt. Im Oktober besteht die Möglichkeit, selbst Sauerkraut einzulegen, und Ende Oktober werden Rübengeister geschnitzt. "Im September wollen wir zum allerersten Mal ein großes Apfelfest veranstalten, bei dem Äpfel zu Saft gepresst und Äpfel verkostet werden können", verrät Regina Martin. Es soll das bisherige Sommerfest ersetzen. Geplant ist das Fest am 16. September, von 15.30 bis 20 Uhr an der Vereinshütte an der alten Lehmgrube.