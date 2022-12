Mering

18:40 Uhr

Strom vom Balkon: Helmut Schuierer spricht über seine Erfahrungen

Plus Helmut Schuierer produziert seinen eigenen Strom mit einer Balkon-Solaranlage. Wie er das macht? Das Interesse daran war so groß, dass er einen Vortrag hielt.

Von Heike Scherer

Vier Monate nach der Installation seiner Balkon-Solaranlage hatte Helmut Schuierer bereits ein Interview für die Friedberger Allgemeine gegeben - mit vielen Reaktionen darauf. Aufgrund der hohen Nachfrage war er bereit, an einem Abend in Mering über seine Erfahrungen zu berichten und Tipps für die Installation zu geben. Die UWG organisierte den Vortrag in den Michaelsstuben und es erschienen 60 Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach der Präsentation stand Elektroingenieur Bernhard Siegel für Fragen rund um Photovoltaikanlagen zur Verfügung. Material, Aufbau, Steuern - wie geht man das Projekt also am besten an?

