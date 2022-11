Studierende aus Mering können sich bei Projekten einbringen

Meringer Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik sammeln bei Aktionen praktische Erfahrung. Die Beteiligten sind von der Zusammenarbeit begeistert.

Zum dritten Mal hatte sich das junge Publikum in Schale geworfen, um bei Roulette, Poker und Black Jack viel Spaß im edlen Ambiente des Soundmühlensaals in der Schlossmühle zu haben. Beim Aufbau und der Durchführung des beliebten Veranstaltungsangebots wurden sie von zwei angehenden Erzieherinnen und einem Erzieher der Fachakademie für Sozialpädagogik (FAK) Mering unterstützt. Elias Süßmeir, Nicole Wagner und Marie Hupfeld absolvieren derzeit im Familienstützpunkt Süd ein sogenanntes freies Praktikum. Bis April nächsten Jahres wollen sich die drei Studierenden begleitend zu ihrer Ausbildung stundenweise bei verschiedenen Angeboten des Familienstützpunkts einbringen.

Gemeinschaftsaktionen in Mering

„Der Einsatz im Spielcasino war schon die zweite gemeinsame Veranstaltung, die wir mit den FAK-Studierenden durchgeführt haben“, freut sich Jutta Aichmüller. Denn erst kurz davor gestalteten die drei angehenden Fachkräfte zusammen mit 34 Kindern der Offenen Ganztagsschule (OGTS) Merching individuelle Traumfänger. Eingestimmt durch eine selbst geschriebene Kurzgeschichte entstanden kreative Kunstwerke. Eigentlich war diese Gemeinschaftsaktion als Angebot für den Weltkindertag am Meringer Badanger und beim JuKi-Fest auf dem Merchinger Spielplatz gedacht gewesen. Da beide Veranstaltungen wegen schlechten Wetters abgesagt wurden, kam der Gedanke auf, die Aktion bei der OGTS in Merching durchzuführen. Die Idee für dieses Angebot stammte von den beiden Leiterinnen des Familienstützpunktes Süd.

Im Frühjahr wollen die drei FAK-Praktikanten aber auch eigene Aktionen im Rahmen des Familienstützpunktes Süd umsetzen, so kündigten sie an. „Für uns sind die angehenden Erzieherinnen und Erzieher wichtige Netzwerkpartner“, erklärt Elisabeth Arnold. Die Kooperation sei eine echte Win-win-Situation, schwärmt sie. „Denn zum einen haben die angehenden Erzieherinnen und Erzieher der Fachakademie die Möglichkeit, bei uns ein Praktikum abzuleisten und unsere Familienstützpunkt Süd mit all seinen Aufgaben kennenlernen. Zum anderen sind wir im Familienstützpunkt froh, bei unserer Arbeit mit Familien pädagogische Unterstützung zu haben.“

Die beiden gemeindlichen Jugendpflegerinnen Bianca Bänisch und Nathalie Gronau organisierten zusammen mit dem Familienstützpunkt Süd zum Casino-Abend in den Meringer Jugendtreff. Foto: Heike John

Meringer Studierende können Praktika machen

Bereits vor einem Jahr wurden mit Schulleiterin Nadeshda Appelganz von der Fachakademie für Sozialpädagogik erste Gespräche zu möglichen Praktikumsstellen geführt. Mit dem neuen Schuljahr seit September konnten die Pläne nun umgesetzt werden. „Der Kontakt bereichert uns jetzt schon ungemein“, schwärmt Elisabeth Arnold. „Die Studierenden sind an den Kindern und Jugendlichen nah dran und bringen eine Vielfalt an Ideen ein.“

Es sei eine sehr konstruktive Zusammenarbeit und man sei auf jeden Fall an einer langfristigen Kooperation mit der Fachakademie interessiert, betonen Jutta Aichmüller und Elisabeth Arnold. Bei der gemeinsam durchgeführten Casino-Nacht in der Schlossmühle war auch Bürgermeister Florian Mayer wieder wie in den Vorjahren als Croupier am Spieltisch im Einsatz. Auch Matthias Matuschka, der kommunale Jugendpfleger im Landratsamt Aichach-Friedberg stieß im Laufe des Abends dazu und gab Unterstützung. Abgerundet wurde der Abend mit James Bond Soundtrack und durch ein selbst gemachtes Buffet, das die Jugendlichen aus dem Jugendtreff beisteuerten. Die absolute Gewinnerin des Casino-Abends war Sarah Müller, die mit deutlichem Abstand die meisten Jetons erspielte und sich über einen Geschenkgutschein freuen konnte. „Es war eine tolle Stimmung unter den rund 30 anwesenden Jugendlichen und wir bekamen gute Rückmeldungen zu unserer gemeinsam gestemmten Veranstaltung“, so freuten sich auch die Praktikanten der Fachakademie für Sozialpädagogik.