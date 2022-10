Süddeutsche Bläserphilharmonie begeistert mit Galakonzert in Mering

Zur 1000-Jahr-Feier präsentiert das Sinfonische Blasorchester ein Konzert der Extraklasse. Die musikalische Reise führte auch durch Frankreich und Israel.

Ein Klangerlebnis der besonderen Art erwartete die rund 300 Gäste in der Eduard-Ettensberger-Halle in Mering mit dem Galakonzert der Süddeutschen Bläserphilharmonie. Das Konzert bildete den krönenden Abschluss der 1000-Jahr-Feierlichkeiten am Wochenende. "Schon kurios", sagte Bürgermeister Florian Mayer, "gestern beim Open Air hat es geregnet, und heute, da wir im Trockenen sitzen, scheint die Sonne". Besonders lobte er den Kulturbeauftragten Klaus-Dieter Ruf, der mit ganz viel Herzblut das Fest zu einem einzigen Highlight gemacht habe.

"Bei dem Konzert werden festliche Ouvertüren, aber auch musikalische Bezüge zu den französischen und israelischen Verbindungen Merings abwechseln", versprach der Gründer der Bläserphilharmonie, Mathias Stößlein. Statt einer langen Rede ließ er die Musik sprechen. Die Einkünfte dieses Benefizkonzertes flössen der Stiftung für Mering zu. "Ich freue mich schon sehr auf diese Vereinigung erfahrener Orchestermusikerinnen und -musiker", sagte Ute Schwaiger aus Steindorf. "Ich erwarte nicht weniger als einen musikalischen Hochgenuss."

Zum Abschluss des Festwochenendes in Mering präsentierte die Süddeutsche Bläserphilharmonie in der Eduard-Ettensberger-Halle ein Konzert der Extraklasse. Foto: Christine Hornischer

Philip Kufner dirigiert die erste Halbzeit der Süddeutschen Bläserphilharmonie

Schon mit der Einleitung, der "Festive Overture" von Dmitri Schostakowitsch zeigte das Blasorchester, dass sie nicht zu viel erwartete. Das Stück hat sich bereits als unverzichtbarer Bestandteil des Repertoires für Blasorchester etabliert, überlagert es doch die verschiedenen Blechbläserklänge, um reiche und klangvolle Akkorde zu erzeugen. So bot dies eine wunderbare Gelegenheit, das beeindruckende Know-how des Blasorchesters zu beweisen. Philip Kufner, der die erste Halbzeit am Pult stand, dirigierte sich mit seinem Enthusiasmus in die Herzen des Publikums.

Mit der "Carnival Overture" von Antonín Dvořák zeigte die Süddeutsche Bläserphilharmonie, dass sie auch besonderen musikalischen Herausforderungen gewachsen ist. Die "Carnival Overture" ist eines der bekanntesten Stücke des Komponisten und gilt weltweit als eine der meistgespielten Sinfonien. Vor allem der sprudelnde Ideenreichtum und eine ganz besonders elegante Note zeichneten dieses Musikstück aus. Die Ouvertüre begann mit vielen Beckenschlägen. Ausgelassen, ja geradezu wild wurde das Leben musikalisch beschrieben.

Mit " Paris Sketches" wagte sich die Bläserphilharmonie an eine Referenz des Komponisten Martin Ellerby an die Stadt Paris. Die Bläserinnen und Bläser schafften es, verschiedene berühmte Sehenswürdigkeiten wie im ersten Satz die Morgendämmerung im Bezirk Saint-Germain-des-Prés mit ihren Instrumenten hervorzuzaubern. Ein wichtiges musikalisches Thema dabei waren die Kirchenglocken, ein typisches Wahrzeichen von Paris. Der zweite Satz entführte das Publikum in das Vergnügungsviertel Pigalle. Die Musikerinnen und Musiker zeigten mit schnellem Trommelwirbel und Autohupen ein musikalisches Werk von leichtem und heiterem Charakter.

Konzert hält kraftvolle Zwischentöne in der Eduard-Ettensberger-Halle in Mering bereit

Nach der Pause begann Dirigent Bernhard Willer mit dem "Divertimento" von Leonard Bernstein. Die acht Sätze beinhalteten eine Vielzahl von Stilen der amerikanischen Popularmusik bis hin zum symphonischen Repertoire einzelner Epochen. Wieder punktete die BläserPhilharmonie mit klaren und reinen Klängen. Die Atmosphäre eines Jubiläums (Das Divertimento entstand als Auftragskomposition für eine 100-Jahr-Feier) lag über der Eduard-Ettensberger-Halle, als die Musikerinnen und Musiker die Aufmerksamkeit der Zuhörer mit Fanfarenklängen auf sich lenkten. Dirigent Willer bewies mit diesem Leckerbissen kraftvoller Intensität sein Gespür für Zwischentöne.

Mit den "Yiddish Dances" vereint der Komponist Adam Gorb das symphonische Blasorchester und Klezmer, die Volksmusik des Jiddisch sprechenden Volkes. Das Stück, welches Sentimentalität und Lustiges vermischt, nahm seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit in das Reich der Emotionen. Klezmer ist die Musik schlechthin, die das Schicksal des jüdischen Volkes widerspiegelt. Das Publikum war tief berührt, vielleicht auch deswegen, weil die Musik trotz aller Traurigkeit am Schluss immer ein musikalisches Lächeln hatte.

Wieder zeigte sich, dass die Süddeutsche Bläserphilharmonie in ihrer großen Besetzung einen hochkarätigen Klangkörper etabliert hat und neue, spannende Perspektiven für die süddeutsche Blasorchesterlandschaft bietet. Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Phillip Kufner und Bernhard Willer durften die Halle nicht ohne Zugabe verlassen. Der Marsch der 20-Jährigen ließ durch die "berühmten Hollywood-Hörner" an Größen wie Marilyn Monroe oder Glark Gable denken.