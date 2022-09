Mering

vor 18 Min.

Süßes Heimatgefühl am "Siaßloch"

Doris Holzheimer und Gottfried Neumeir schwelgen in Siaßloch-Erinnerungen. Im Hintergund die Bürgermeisterkette der selbst ernannten Gemeinde.

Plus Gibt es das Sommerloch? Unsere Redaktion macht sich auf die Suche danach. Diesmal in Mering in der Eckener Straße, wo es einen ganz besonderen Flurnamen gibt.

Von Heike John

Wenn Doris Holzheimer gefragt wird, wo sie wohnt, und "in der Eckenerstraße" antwortet, dann kommt von Einheimischen oft die Bemerkung "Aah im Siaßloch!". Der alte Flurname lässt bei alteingesessenen Anwohnern die Augen leuchten. Für sie ist das "Süße Loch", wie man den Flurnamen übersetzen kann, der Inbegriff von Heimat.

