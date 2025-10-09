Susanne Geiger verabschiedet sich mit großer Feier aus der Meringer Grundschule

„Danke, dass Du für uns da warst“, lautete das Motto der Abschiedsfeier für Susanne Geiger. Die Rektorin verließ nach 27 Jahren an der Grundschule Ambérieustraße die Einrichtung und wird nun im Schulamt Aichach-Friedberg arbeiten. „Es fällt uns nicht leicht, Dich gehen zu lassen“, war in den Abschiedsreden immer wieder zu hören. Hauptakteure der Feierstunde waren aber die Mädchen und Buben der Grundschule an der Ambérieustraße. Sie sangen, tanzten und führten ein kurzes Theaterstück über die Arbeit von Susanne Geiger auf, das für viele Lacher im Publikum sorgte. Gekommen waren neben Vertretern des Schulamtes, der Politik und der beiden Kirchengemeinde auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen und viele Weggefährten, die Susanne Geiger in ihrer Zeit in Mering begleitet hatte. „Ich werde Euch alle sehr vermissen, aber ich bin mir ganz sicher, dass es an dieser Schule gut weitergehen wird“, sagte sie. Auch wenn sie als Schulrätin künftig für Mering nicht zuständig sein wird, so liege ihr die Ambérieuschule ganz besonders am Herzen. „Ich werde Euch nicht vergessen“, versprach Susanne Geiger.

