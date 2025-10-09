Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Mering Susanne Geiger verlässt nach 27 Jahren die Ambérieuschule

Mering

Susanne Geiger verabschiedet sich mit großer Feier aus der Meringer Grundschule

Die Kinder und das Lehrerkollegium singen, tanzen und wünschen der künftigen Schulrätin alles Gute für die Zukunft.
Von Eva Weizenegger
    • |
    • |
    • |
    Mit ganz viel Musik, Tanz und Gesang wurde Schulleiterin Susanne Geiger von den Kindern und dem Lehrerkollegium der Grundschule an der Ambérieustraße verabschiedet.
    Mit ganz viel Musik, Tanz und Gesang wurde Schulleiterin Susanne Geiger von den Kindern und dem Lehrerkollegium der Grundschule an der Ambérieustraße verabschiedet. Foto: Eva Weizenegger

    „Danke, dass Du für uns da warst“, lautete das Motto der Abschiedsfeier für Susanne Geiger. Die Rektorin verließ nach 27 Jahren an der Grundschule Ambérieustraße die Einrichtung und wird nun im Schulamt Aichach-Friedberg arbeiten. „Es fällt uns nicht leicht, Dich gehen zu lassen“, war in den Abschiedsreden immer wieder zu hören. Hauptakteure der Feierstunde waren aber die Mädchen und Buben der Grundschule an der Ambérieustraße. Sie sangen, tanzten und führten ein kurzes Theaterstück über die Arbeit von Susanne Geiger auf, das für viele Lacher im Publikum sorgte. Gekommen waren neben Vertretern des Schulamtes, der Politik und der beiden Kirchengemeinde auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen und viele Weggefährten, die Susanne Geiger in ihrer Zeit in Mering begleitet hatte. „Ich werde Euch alle sehr vermissen, aber ich bin mir ganz sicher, dass es an dieser Schule gut weitergehen wird“, sagte sie. Auch wenn sie als Schulrätin künftig für Mering nicht zuständig sein wird, so liege ihr die Ambérieuschule ganz besonders am Herzen. „Ich werde Euch nicht vergessen“, versprach Susanne Geiger.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden