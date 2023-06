Tag der offenen Chroprobe in Mering

Wer gerne einmal beim katholischen Kirchenchor in Mering mitsingen möchte, hat dazu am Samstag, 1. Juli, Gelegenheit.

Der katholische Kirchenchor St. Michael Mering lädt am Samstag, 1. Juli, von 10 bis 15 Uhr zu einer Schnupperprobe ein. Der Probentag soll interessierten Sängerinnen und Sängern die Gelegenheit bieten, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. „Gemeinsam singen bereichert und hält jung“, so Christian Schwarz, Chorleiter und Kirchenmusiker der Pfarrei. „Indem wir Leute einladen und ihnen einen Einblick in unsere Probenarbeit und Gemeinschaft geben, wollen wir sie ermutigen, genau das zu erfahren." Denn so Schwarz weiter: „Ganz wichtig bei uns ist, dass alle willkommen sind. Egal, ob jung oder alt, ob Sängerinnen und Sänger mit oder ohne Chorerfahrung – jeder kann vorbeikommen und mitsingen."

Geistliche Popmusik und klassische Kirchenmusik

Alle können sich an diesem Tag auf eine abwechslungsreiche Probe mit Stücken sowohl aus der geistlichen Popmusik als auch der klassischen Kirchenmusik freuen. Die erarbeiteten Stücke werden verwendet, um einen Gottesdienst musikalisch zu gestalten.

Der katholische Kirchenchor St. Michael Mering ist ein gemischter Chor mit rund 20 Sängerinnen und Sängern, der mit seinem Repertoire aus dem breiten Spektrum der Kirchenmusik schöpft. Bei den nächsten größeren Terminen, dem Patrozinium und dem Hochamt am 1. Weihnachtsfeiertag, wird der Chor mit einer großen Orchestermesse zur Gestaltung des Gottesdienstes beitragen.

Der Tag der offenen Chorprobe findet im Musikzimmer des Papst-Johannes-Hauses, Meringerzeller Str. 2, in Mering statt. Bei einer gemeinsamen Mittagspause besteht die Möglichkeit zum Austausch bei vom Chor vorbereiteten Snacks. Wer am Tag der offenen Chorprobe nicht teilnehmen kann, aber gerne beim Chor mitsingen will, ist bei einer der Chorproben willkommen oder wendet sich direkt an Kirchenmusiker Christian Schwarz, kirchenmusiker@mitten-in-mering.de. Geprobt wird immer donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im Musikzimmer des Papst-Johannes-Hauses. (AZ)