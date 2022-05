Mering

vor 48 Min.

Tag der offenen Tür: Merings Feuerwehr steht nicht auf dem Schlauch

Plus Bei einem Tag der offenen Tür in Mering erleben rund 4000 Besucher die Löschtruppe in realitätsnaher Aktion. Warum es Kommandant Tobias Regau um die Zukunft nicht bange ist.

Von Christine Hornischer

Die uneingeschränkte Anerkennung für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Mering wurde beim Tag der offenen Tür an der Friedenaustraße deutlich. „Euer Engagement ist absolut wertvoll“ - solche Sätze waren immer wieder zu hören. Die rund 4000 Besucherinnen und Besucher nutzten bei strahlendem Sonnenschein die Gelegenheit, die Faszination Feuerwehr hautnah zu erleben: Die Drehleiter bewundern, mit dem Feuerwehrfahrzeug eine kleine Runde fahren oder die Feuerwehrleute in Aktion zu sehen.

