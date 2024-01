Tag der offenen Türe in Krippe und Kindergarten St. Afra

Eltern können sich die Einrichtung anschauen und ihr Kind über das Internet-Portal "Little Bird" für einen Platz anmelden.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt das Team der Kinderkrippe und des Kindergartens St. Afra am Freitag, 26. Januar von 16 bis 17.30 Uhr ein. Um 16.30 Uhr gibt es für interessierte Eltern in beiden Häusern eine Informationsveranstaltung. An diesem Nachmittag können die Räumlichkeiten der Krippe und des Kindergartens besichtigt werden und das Erzieher-Team steht für Fragen zur Verfügung. Vorab können die Eltern eine Anmeldung für die Krippe oder den Kindergarten über das Online-Portal „Little Bird“ tätigen.

Eltern können Arbeitsbescheinigung gleich mitbringen

Das Portal ist über die Internetseite der Gemeinde Mering oder über die Homepage der Einrichtung www.kita-st-afra.de zugänglich. Wer an einem Krippenplatz interessiert ist und eine Arbeitsbescheinigung vorweisen kann, soll diese bitte gleich mitbringen. Die beiden Häuser werden vom Leitungsteam Monika Gröbmüller und Heidrun Rebitzer geführt. Der Kindergarten ist unter der Telefonnummer 08233/2906 und die Krippe unter der Nummer 08233/2117795 erreichbar, die Mailadresse für beide Einrichtungen lautet kita.st.afra.mering@bistum-augsburg.de. (crp)