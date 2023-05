Tagesstätte für psychische Gesundheit feiert in Mering 20-Jähriges

Der Luxus des Wahrgenommenwerdens: seit 20 Jahren hilft die Einrichtung, Betroffenen ihr Leben zu meistern. Beim Festakt berühren die persönlichen Geschichten.

Dietmar Bauer erzählte, wie er trotz einer psychischen Er­krankung sein Leben heute meis­tert, nicht zuletzt mithilfe der Ta­gesstätte für psychische Gesund­heit. Diese hat jetzt mit etwas Ver­spätung ihr 20-jähriges Bestehen in Mering gefeiert. Zum Gratulieren waren zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft, natürlich die Tages­stättenbesucher und ihre Angehö­rigen und nicht zuletzt die Ehren­amtlichen und derzeitige wie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mit­arbeiter gekommen. Es war so still im Saal, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Alle Gäste hingen an den Lippen von Dietmar Bauer.

Einen solch authentischen Vortrag hört man schließlich sel­ten. Bauer war neu in Mering und sah im Vorbeigehen an einer Haus­wand am Marktplatz das Schild, das auf die „Tagesstätte für psychische Gesundheit“ hin­wies. „Vielleicht wäre das etwas für mich“, dachte er sich. Aber er zögerte noch und lugte erst einmal durch den schmalen Gang in den Garten – und ging dann doch hi­nein. Ein Glücksfall, wie sich he­rausstellen sollte.

Dietmar Bauer erzählte höchst authentisch aus der Tagesstätte. Foto: Brigitte Glas

Heute, nach 20 Jahren, zählt Bauer noch immer zu den Besuchern. Er hat wieder Halt gefunden, nachdem er krankheits­bedingt beruflich „aussortiert“ war. Er lobte die Angebote der Tages­stätte und das Team. Psychisch Kranke stünden oft am Rande, aber in Mering in „seiner“ Tages­stätte werde man wahrgenom­men. Und das sei sein Luxus.

Anfangs gab es Bedenken, jetzt hat sich die Tagesstätte in Mering etabliert

Die Einrichtung ist heute etabliert, obwohl es am Anfang Diskussio­nen gegeben habe, ob sie mitten im Ort an der richtigen Stelle sei. Beim Festakt lobten alle Gruß­wort­redner die doch optimale La­ge. Die Leiterin Carina Gebele und der Fachvorstand des Diako­nischen Werkes Augsburg gaben einen reich bebilderten Rückblick. Sie bedankten sich bei Hans-Die­ter Kandler, dem damaligen Bür­germeister und seinem Gemein­de­rat und bei den Vermietern Sil­via und Dr. Peter Kratzer, dass sie das Projekt angeschoben hatten.

Der Erfolg gab allen recht. Über 500 Besucher bekamen seither Hil­fe zur Alltagsbewältigung, 45.500 Stunden war die Tages­stätte geöffnet und 50.000 Mittag­essen und 5000 Kuchen seien aus der Küche gegangen. 67 Prakti­kan­ten und Praktikantinnen haben erste Berufserfah­rungen gesammelt. Und auch die Öffentlichkeitsarbeit funktioniert: 18 große Sommerfeste wurden gefeiert, 30 Vorträge gehalten, 172 Mal standen Besucher mit eigenem Stand auf dem Wochen­markt und die hauseigene Zeit­schrift „Psyche im Visier“ ist bisher 33 Mal erschienen.

Die Besucher identifizieren sich mit der Tagesstätte. Das Büfett für die zahlreichen Gäste kam aus der Tagesstättenküche und Su­sanne Bensinger, eine ebenfalls langjährige Besucherin, begleitete die Feier musikalisch. Eines der Stücke hatte sie selbst kompo­niert. Zum Schluss ergriff Monika Zöttl, die Besuchersprecherin, das Wort. Sie bedankte sich beim Ta­gesstättenteam, das nicht nur dort arbeite, sondern mit Idealismus und Herzblut dabei sei. „Die Ta­ges­stätte tut uns gut. Da werden wir angenommen, wie wir sind!“, lobte Zöttl.