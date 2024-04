Mering

Tanz, Gesang und Essen: Mering feiert seine kulturelle Vielfalt

Plus Beim großen Festival des IKM in Mering kommen viele Kulturen zusammen. Bunte Bühnenshows, Freude und Wertschätzung: Für die Organisatoren war der Tag ein voller Erfolg.

Von Brigitte Glas

Kleine Mädchen in Fliegen­pilzkostümen tanzten und sprangen auf der Bühne. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren vom Fleck weg begeistert. Man merkte: Sie hatten viel geübt und legten eine hinreißende Vorfüh­rung hin. Auf den ersten Blick vielleicht nichts Besonderes. Aber hier tanzten rus­sische und ukrainische Kinder zu­sammen. Ja, das geht, sehr gut so­gar, wie Mering zeigte. Die Marktgemeinde ist bunt und versteht zu feiern. Der Beweis wurde am Wo­chen­ende mal wieder erbracht, und das zum zehnten Mal.

Konzept des IKM-Festivals kommt in Mering gut an

Der Verein Internationale Kultur Mering (IKM) mit den beiden Hauptorganisato­rin­nen Maureen Lermer und Manu­ela Krämer hatten mit ihrem Team wie­der einmal ganze Arbeit geleistet. Das Konzept ging auf: An langen Ti­schen in der Mehrzweckhalle saßen die Meringerinnen und Meringer jeglicher Herkunft, Al­ter, Haut­farbe und Religion beiei­nan­der und hatten offensichtlich ih­ren Spaß miteinander. Man verstän­digte sich. Wenn es mit der Sprache nicht ganz so klappte, nahm man eben Hände und Füße zu Hilfe.

