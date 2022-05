Tausend Jahre Mering gibt es jetzt in 3D auf der großen Leinwand

Plus Die 3D-Filmer Verena und Günter Peschke präsentieren mit einem Rundflug über die Marktgemeinde eine aufschlussreiche Zeitreise, die am 13. Mai gezeigt wird.

Nun ist es soweit: die 3D-Filmer Verena und Günter Peschke haben ihren mit enormem Aufwand gestalteten Jubiläumsfilm über das tausendjährige Mering fertiggestellt und machen ihn nun der Öffentlichkeit zugänglich. Die Vorstellung am Freitag, 13. Mai um 20 Uhr im Meringer Trachtenheim in der Hermann-Löns-Straße ist zugleich der Auftakt der Veranstaltungsreihe rund um die Jubiläumsfeierlichkeiten zu 1000 Jahre Mering.