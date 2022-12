Team Grundschule hat die meisten Kilometer an den Pedalen gemacht

Der Gruppensieger beim Stadtradeln punktet mit einem besonders großen Teilnehmer-Team. Der fleißigste Einzelfahrer ist Wolfgang Römisch.

Beachtliche 1802 Kilometer hat Wolfgang Römisch beim Stadtradeln für Mering zurückgelegt. Bei der Aktion, die heuer von 16. Mai bis 5. Juni stattfand, beteiligte sich der Markt Mering nun zum zweiten Mal. Insgesamt 22 Teams und 500 aktive Radler machten dabei mit. "Das entspricht ungefähr dem ersten Mal. Vielleicht können wir uns ja im neuen Jahr ein bisschen steigern", meinte Bürgermeister Florian Mayer.

Er nutzte die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres als würdigen Rahmen, um die besten Teams und fleißigsten Einzelfahrer auszuzeichnen. Und so dürfte auch sein Wunsch, dass sich wieder mehr Gemeinderäte in den Sattel schwingen, die Betreffenden gleich erreicht haben. Denn aus dem Gremium waren mit neun Aktiven sogar weniger als im Vorjahr dabei.

Teilnehmer aus Mering radeln insgesamt 46.961 Kilometer

Insgesamt haben die Meringer 46.961 Kilometer zusammengebracht. Die meisten Kilomter machten dabei Wolfgang Römisch mit 1802 Kilometer, Friedrich Meyer mit 1527 Kilometer und Rudolf Herter mit 758 Kilometern. In der Team-Wertung schaffte es die UWG dank 22 sehr engagierter Fahrer auf Platz 3 mit insgesamt 4707 Kilometern.

Zum zweitplatzierten Team Christustreff gehört Friedrich Meyer, der allein ja schon einiges beigesteuert hat zu den insgesamt 5641 Kilometern. Insgesamt radelten in dieser Gruppe 27 Teilnehmer. Sieger ist jedoch die Mannschaft der Grundschule an der Amberieustraße. Stolze 305 Personen haben hier mitgemacht und so 5930 Kilometer zusammengebracht. "So viele Aktive muss man erst einmal zusammen bringen", lobte Bürgermeister Mayer.