Mering

vor 50 Min.

24-Jähriger betreibt ein Lokal in Mering und ist als Model gefragt

Thai Khoa Dinh betreibt in Mering ein vietnamesisches Lokal. Daneben ist er ein gefragtes Fotomodell und hat in Vietnam als Kandidat bei der Bachelor-Sendung teilgenommen.

Plus Der 24-jährige Thai Khoa Dinh ist Besitzer des Meringer Asia-Restaurants Bimi. Im vietnamesischen Fernsehen verteilt er beim TV-Format des Bachelor Blumen.

Von Christine Hornischer

Mitten in der Corona-Pandemie hat Thai Khoa Dinh das vietnamesische Lokal Bimi im Ortsteil St. Afra eröffnet. Was viele seiner Gäste nicht wissen: der 24-Jährige ist seit zwei Jahren als Fotomodell sowohl in Vietnam als auch in Deutschland gefragt. Im vietnamesischen Fernsehen war er außerdem vor Kurzem bei der dortigen Version der Bachelor-Dating-Show zu sehen.

