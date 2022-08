Theatergruppe des Meringer Trachtenvereins Almarausch spielt wieder

In Mering starten bald wieder das Theater beim Trachtenverein Almarausch. Doch zunächst stehen die Proben im Fokus. Wann die Aufführungen stattfinden.

Die Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Al­marausch spielt wieder. Bis aber die Premiere über die Bühne ge­hen kann, heißt es proben. Für das diesjährige Stück "Die Leiter am Kammerfenster" von Martin Dornreiter hat die heiße Phase der Proben begonnen.

Die Aufführungen des Meringer Vereins starten im September

Auf dem Programm steht humorvolles Theater voll Romanzen, Unglück und überraschenden Wendungen. Toni (Tobias Eppeneder) und Sepp (Martin Mayr) sind gute Freun­de und in die beiden Wirtshaustöchter Kathl (Kathrin Kieferle) und Vroni (Christina Mül­ler) verliebt. Während Toni und sei­ne Kathl sich schon einig sind, schwelgt der arme Sepp im Lie­bes­kummer um seine Vroni. Das nutzt die nicht all zu begehrens­werte Zenz (Nicole Metken) aus, um doch noch einen Mann abzu­bekommen. Doch der arme Sepp will eigentlich nur seine Vroni. Die­se scheint jedoch andere Pläne zu haben, steht doch jeden Abend an ihrem Kammerfenster eine Leiter. Bloß wer ist dieser ominöse Besu­cher?

Währenddessen wird Zenz's Vater, der Leitnerbauer (Lud­wig Huber), arg von seinem Weib (Birgit Steinhart) geplagt. Und während diese die Heirats­pläne der Tochter Zenz zielstrebig vorantreibt, versucht der leidge­plag­te Ehemann den Fängen sei­ner Frau bei einem Bier zu ent­kommen. Der arme Sepp scheint nun keine andere Möglichkeit zu haben, als sich doch für ewig an die Zenz zu binden. Gäbe es da nicht noch den liebenswerten Streithammel Spreitzer (Werner Baka), dem keine Gelegenheit zu schade ist, seinem Schwager, dem Postwirt (Albert Müller), eines auszuwischen. Natürlich geht alles anders aus, als es zunächst scheint.

Info: Gespielt wird im neuen Trachten­heim an der Hermann-Löns-Stra­ße 42. Premiere ist am Samstag, 10. September, um 19:30 Uhr. Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 11. September, um 15 Uhr, Samstag, 17. September, um 19:30 Uhr, Sonntag, 18. Septem­ber, um 17:30 Uhr, Samstag, 24. September, um 19.30 Uhr und Sonn­tag, 25. September, um 17.30 Uhr. Kartenreservierung ist ab so­fort unter: tickets@trachtenverein-mering.de oder telefonisch bei Jut­ta Hörmann immer sonntags, mon­tags und dienstags von 18 bis 20 Uhr unter Telefon 08233/9720. Kar­ten kosten zehn Euro für Er­wachsene, fünf Euro für Kinder von 7 bis 14 Jahren. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Sollten noch Karten vorhanden sein, gibt es eine Abendkasse. Zur Vorstellung am Sonntag, 11. Sep­tember, ist von 14 bis 14.40 Uhr ein kostenloser Shuttleservice ein­gerichtet. Zustiegsstellen sind bei Edeka, am Marktplatz und bei der BayWa.