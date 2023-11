Mering

Tradition kommt zurück: In Mering ist Markttag wieder Museumstag

Am Marktsonntag knüpft der Heimatverein Mering mit einer 3D-Filmvorführung wieder in an die einstige Museums-Tradition an. Welche Filme gezeigt werden.

An Marktsonntagen hat auch das Heimatmuseum geöffnet. Dies war lange Zeit eine Art ungeschriebenes Gesetz, als sich das Museum noch im ehemaligen Bürgerzentrum Schlossmühle befand. Am kommenden Sonntag, 5. November, dem Kathreinmarkt, nimmt der Heimatverein Mering diese Tradition wieder auf, dieses Mal allerdings mit einer 3D-Filmvorführung. Diese findet um 14 und um 16 Uhr im bereits eingerichteten Vortrags- und Vorführraum des künftigen Museums im Ludwigpark in der Frühlingstraße 15 statt. Gezeigt werden mehrere 3D-Kurzfilme, darunter ein echtes Highlight, ein Film über die Kaltenberger Ritterspiele von 1992. Dazu kommen weitere interessante Filme, die etwa in professionellen Makro-Aufnahmen spannende Einblicke in das Leben verschiedener Insekten bieten.

Heimatverein Mering stellte sich neu auf

Seit die Sonderschau „1000 Jahre Mering in 10 Objekten“ im ehemaligen Showroom der Firma Ludwig Leuchten geöffnet war und in Verbindung damit Filmaufnahmen des Ehepaars Verena und Günter Peschke von den Jubiläumsfestivitäten gezeigt wurden, war es wieder ruhiger geworden um Heimatverein. Dies auch, weil sich die Brandschutz-Thematik in dem nicht mehr als Zentralverwaltung genutzten Ludwig-Gebäudetrakt, in dem sich das künftige Museum befindet, als ziemlich komplex erwies.

