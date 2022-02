Mering

06:30 Uhr

Trauercafé in Mering: Wie man lernt, wieder Freude zu empfinden

Angelika Meier links und Anita Sedlmair mit Klangschale und Fachliteratur bei der Vorbereitung zum Trauercafé in Mering.

Plus Das St. Afra Hospiz in Mering bietet ein Trauercafé für Menschen, die jemanden verloren haben. Das Angebot kann eine wertvolle Stütze sein - gerade an Feiertagen.

Von Heike John

Nach dem Verlust eines geliebten Menschen wird es nie mehr wie vorher sein. Dies zu begreifen und mit dieser Tatsache auch leben zu lernen, kann eine intensive Trauerarbeit bedeuten. In Mering gibt es dazu seit sieben Jahren Unterstützung in Form eines monatlich stattfindenden Trauercafés. Sich austauschen, wieder Freude empfinden: Das Angebot ist eine Stütze für Trauernde.

