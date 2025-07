Mering trauert um Vitus Lichtenstern

Ganz unerwartet starb Vitus Lichtenstern am 8. Juli im Alter von 72 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Alle Besucher und Besucherinnen und die Marktgemeinderäte und Verwaltung erhoben sich in der letzten Marktgemeinderatssitzung zu seinem Gedenken von den Stühlen. Bürgermeister Florian Mayer erinnerte daran, was Vitus Lichtenstern neben seinem Beruf und seiner Familie für Mering alles geleistet hatte.

Vitus Lichtenstern war Träger des Goldenen Ehrenrings der Marktgemeinde Mering und gehörte fast 25 Jahre der CSU Mering an. Dort arbeitete er 18 Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen im Ortsvorstand mit. „Er plakatierte für uns und war sehr fleißig. Man konnte sich immer auf seine Unterstützung verlassen. Er wurde von allen für seine zurückhaltende Art geschätzt. Auch seine Frau Maria, die viele Jahre Leiterin des Kindergartens St. Margarita war, hat er immer unterstützt“, sagte Mayer.

Vitus Lichtenstern gestaltet Kreisverkehr in Mering

Für die Gründung des Meringer Gymnasiums gestaltete er einen symbolischen Schlüssel für die Übergabe an den Landrat. Von 2002 bis 2020 gehörte der Verstorbene der CSU-Marktgemeinderatsfraktion und diversen Ausschüssen an. Die Mitarbeit im Bauausschuss war ihm besonders wichtig. Mit der Gestaltung des Kreisverkehrs in der Ambérieustraße und dem Rahmen für die Glocke aus der französischen Partnerstadt Ambérieu schuf er besondere Merkmale für die Marktgemeinde.

Darüber hinaus engagierte sich Vitus Lichtenstern in zahlreichen Vereinen sowie in der katholischen Kirche. Am Bunten Abend der Pfarrgemeinde nahm er die Kommunalpolitik aufs Korn. Aber auch beim Altstadtfest Friedberg war er immer begeistert dabei und hatte sich seine Kleidung für einen Besuch zurechtgelegt. Zu seinem Gedenken entzündeten die Veranstalter eine Kerze beim Fest.