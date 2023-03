Trennen sich Schmiechen und Steindorf von der VG Mering?

Plus Schmiechen und Steindorf erwägen den Austritt aus der Verwaltungsgemeinschaft Mering, um eine neue VG mit Merching zu gründen. Auch Unmut spielt eine Rolle.

Schmiechen will raus, Steindorf vielleicht, und Merching bietet ein neues Dach über dem Kopf. Der Verwaltungsgemeinschaft Mering droht die Auflösung. Ist es eine Trennung im Guten oder im Streit? Das sagen die Bürgermeister.