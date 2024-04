Trotz Bauzaun: Unbekannte beschmieren Mehrfamilienhaus

In Mering verschaffen sich Unbekannte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und beschmieren Wände. Kurios: Das Gebäude wird aktuell saniert.

Zu einem kuriosen Vorfall kam es in der Nacht vom Montag auf Dienstag in Mering. In der Hermann-Löns-Straße wurden die Wände eines Mehrfamilienhauses beschmiert. Obwohl dieses derzeit saniert wird und mit einem Bauzaun komplett umzäunt ist, verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zum Erd- und zum ersten Obergeschoss. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro, Hinweise auf Täter oder deren Motive sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)