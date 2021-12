Trotz Corona: Mering lässt sich das Jubiläum nicht verderben

Plus Festabend: verschoben. Lichterweg: schon zweimal verschoben. Trotzdem sticht Mering das Fass fürs Jubiläumsbier an - und macht mit den Vorbereitungen weiter.

Vor 1000 Jahren taucht der Name Merings erstmals in einer Urkunde auf. Seitdem hat die Marktgemeinde Höhen und Tiefen, einen innerörtlichen Kirchenstreit und zwei Weltkriege überstanden und wandelt sich seit Jahren zu einer modernen Kleinstadt. Da ist es schon bitter, dass das große Jubiläum ausgerechnet in die totale Ausnahmesituation der Corona-Pandemie fällt.

