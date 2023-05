Trotz Sanierung kann das Meringer Freibad pünktlich öffnen

Plus Das Meringer Freibad macht zum 13. Mai auf. Dabei hat die Zukunft für die Einrichtung zunächst nicht so rosig ausgesehen. Ein neuer Bademeister verstärkt das Team.

Nicht nur der Mai macht alles neu, auch am Meringer Freibad gibt es einige Neuerungen. Seit Mittwochnachmittag läuft das Wasser in das sanierte Schwimmbecken ein. Zum bewährten Team von Walter Senftleben und Erwin Süßmeir stößt seit dieser Saison auch Daniel Stöckl hinzu.

Der 37-Jährige ist seit 2. Mai im Dienst und packt gleich mit an. Zuvor war der Familienvater als Rettungssanitäter bei der BRK-Wache in Mering hauptamtlich tätig. "Auch wenn dort meine Zeit jetzt vorbei ist, ehrenamtlich bin ich noch immer beim BRK engagiert", sagt Stöckl. Er gräbt gerade den Sandkasten um. Schließlich soll alles fertig sein für die kleinen und großen Badegäste.