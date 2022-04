Turmfalken brüten wieder im Kirchturm von Mering

Die Webcam ermöglicht dabei faszinierende Einblicke in die Nistkästen der Turmfalken in der Kirche St. Michael in Mering.

Ein Turmfalke hat wieder im Meringer Kirchturm sein erstes Ei gelegt, wie Hans Bernhard voller Freude registrierte. Auf seine Initiative hin wurden im vergangenen Jahr die beiden Nistkästen hoch oben im Glockenturm der St. Michaelskirche mit Kameras ausgestattet. Um einen Brutplatz für Turmfalken zu schaffen, hatte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) bereits Monate zuvor in zwei Fensternischen Nistkästen angebracht.

Im Kirchturm von St. Michael nisten Turmfalken. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Dafür wurden die bei der Kirchenrenovierung befestigten Einfluggitter so weit abgeändert, dass Falken in die Nisthilfen einfliegen können und gleichzeitig aber keine Tauben in den Kirchturm gelangen. Als Kulturfolger des Menschen weichen die ursprünglichen Felsbrüter in menschliche Bauwerke wie Gebäudenischen oder Mauerlöcher aus und nisten dabei bevorzugt in luftigen Höhen. Über die Internetseite des LBV kann nun in den folgenden Wochen wieder beobachtet werden, wie Turmfalkenpärchen im angebotenen Kiesbett eine Nestmulde vorbereiten, ihre Eier ablegen und die Jungen aufziehen.

Während im Nistkasten auf der Kirchturm-Ostseite noch gähnende Leere herrscht, gibt es auf der Nordseite bereits reges Brutgeschehen zu beobachten. An einen Tag freute sich Hans Bernhard über das erste Ei, am nächsten lagen schon zwei in der Nestmulde. Über die Kamera können Beobachter hautnah dabei sein. Alle 30 Sekunden werden die Bilder aktualisiert. Mit einem Klick auf das Bild wird ein Zeitraffervideo des Vortages wiedergegeben.

Im Gelege der Turmfalken in Mering kommen ständig weitere Eier hinzu

Der Blick via Webcam ins Innere des Brutkastens bietet täglich eine spannende Entwicklung. Denn derzeit fliegt das Turmfalkenweibchen ein und aus. "Inzwischen sind schon einige Eier im Gelege und wenn man davon ausgeht, dass alle zwei Tage ein Ei abgelegt wird und ein Gelege im Schnitt sechs oder sieben Eier umfasst, dann könnte das Turmfalkenweibchen Mitte Mai mit dem Brüten beginnen", schätzt Ralf Meggle, der beim LBV die Arbeitsgruppe Nistkasten leitet.

Der Terzel, das Turmfalken-Männchen, wird dann in den darauffolgenden rund 30 Bruttagen unermüdlich den Kirchturm mit Nahrung, vorwiegend Mäusen, anfliegen. Auch nach dem Schlüpfen der Jungen ist er zunächst noch allein im Dienst, bis das Weibchen etwa nach Vollendung der zweiten Lebenswoche des Nachwuchses zunehmend das sogenannte Hudern, also das Wärmen mit dem Gefieder und die ständige Bewachung der Nestlinge, einstellt und sich ebenfalls an der Nahrungssuche beteiligt. Insgesamt bleiben die jungen Turmfalken dann noch drei bis vier Wochen im Nest hoch oben im Kirchturm von St. Michael. Im vergangenen Jahr konnten begeisterte Beobachter der Greifvogel-Fortpflanzung via Webcam mit viel Spaß zusehen, wie die weißen flusigen Küken zu jungen Falken heranwuchsen.

Info: Die Webadresse zur Falkenbeobachtung lautet http://turmfalke.net.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/. Zudem kann die Falkenaufzucht auch über die Internetseite des Landesbunds für Vogelschutz https://aichach-friedberg.lbv.de/ verfolgt werden.