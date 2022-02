Überfall auf Meringer Ehepaar: Polizei fasst Tatverdächtige

Drei Männer überfielen im Frühjahr 2021 ein Ehepaar in Mering in ihrem Haus. Die Polizei hat die Täter nun ermittelt - sie waren zum Teil europaweit an Einbrüchen beteiligt.

Die Tat schockierte weit über den Landkreis hinaus: Im März 2021 brachen drei Männer in ein Haus im östlichen Bereich Merings ein, überfielen das dort wohnende, ältere Ehepaar und hielten es stundenlang fest. Erst in den frühen Morgenstunden konnte sich eines der Opfer befreien und einen Notruf absetzen. Nun hat die Kriminalpolizei drei Tatverdächtige ermittelt.

Meringer Ehepaar wurde stundenlang in seinem Haus festgehalten

Die beiden Opfer des Raubüberfalls im Alter von 62 und 64 Jahren blieben bei dem Überfall körperlich unverletzt. Sie beschrieben die Täter damals als maskiert und dunkel bekleidet. Sie sprachen gebrochen Deutsch. Die Einbrecher raubten Schmuck mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Wie die Kriminalpolizei Augsburg mitteilt, ist es nun gelungen, drei Tatverdächtige im Alter von 38 bis 45 Jahren festzunehmen.

Die Ermittler konzentrierten sich bereits kurz nach der Tat auf eine bosnische Tätergruppe, die offenbar einzig und allein zur Begehung von Straftaten in das Bundesgebiet eingereist ist, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt. Nach Auswertung umfangreicher Spuren und anderweitiger Erkenntnisse kamen die Beamten demnach einem 41-jährigen Bosnier auf die Spur, der europaweit Spuren bei Einbrüchen hinterlassen hatte, unter anderem in der Schweiz, Lichtenstein und mehrfach in Nordrhein-Westfalen. Er kommt für mehr als 20 Einbrüche in Frage.

Die Spuren führten die Polizei unter anderem nach Bosnien

Der Serieneinbrecher wurde Mitte Juli 2021 in Slowenien verhaftet und im August darauf nach Deutschland ausgeliefert. Dort sitzt er seit dem 12. August in Untersuchungshaft. Seitens der Augsburger Staatsanwaltschaft wurde bereits am 17. Januar Anklage zum Landgericht Augsburg (große Strafkammer) erhoben, über die allerdings noch nicht entschieden ist. Durch sein umfassendes Geständnis konnte kurz vor Weihnachten ein weiterer, 38-jähriger Tatverdächtiger in Kroatien festgenommen werden. Seine Auslieferung nach Deutschland wurde bereits veranlasst. Nach Informationen der Polizei soll diese wohl bald vonstatten gehen.

Der dritte Tatverdächtige, ein 45-jähriger Bosnier, befindet sich derzeit in seinem Heimatland, das über eine Auslieferung noch nicht entschieden hat, da bosnische Staatsangehörige in der Regel nicht von der eigenen Regierung ausgewiesen werden.

Der Vorfall in Mering erinnert an ein anderes erschütterndes Verbrechen, das die Polizei im Raum Augsburg aktuell beschäftigt. Im Dezember wurde im Augsburger Stadtteil Bergheim ein älteres Ehepaar ebenfalls im eigenen Wohnhaus überfallen und - anders als bei dem Meringer Vorfall - von den Kriminellen schwer verletzt. Die beiden Opfer mussten mehrere Wochen lang zur Behandlung im Krankenhaus bleiben. Mittlerweile sind beide auf dem Weg der Besserung. Und auch hier war die Polizei bei den Ermittlungen erfolgreich. Ein Mann sitzt in Augsburg in Untersuchungshaft, zwei weitere wurden in Rumänien festgenommen und sollen nun nach Deutschland ausgeliefert werden. (AZ)