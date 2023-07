Ulrichswerkstätte in Mering stellt ein besonderes Projekt auf die Beine

In der Außenstelle Mering bringen Menschen mit Beeinträchtigung ein inklusives Theaterstück auf die Bühne. Premiere ist am 22. Juli in Augsburg.

„Heiliger Bimbam, Herr Bischof, was machen Sie hier unten auf der Erde?“, tönt es durch die ehemaligen Werkshallen der Firma Leuchten Ludwig. Eine aus Paletten gezimmerte Bühne mit jeder Menge Theaterflair ist dort ein ungewohnter Anblick.

Wo seit Oktober 2016 die Außenstelle St. Franziskus der Ulrichswerkstätten Augsburg (UWA) untergebracht ist, gab es bislang nur Arbeits- und Aufenthaltsräume für 20 Beschäftigte, um in zwei Gruppen die Montage- und Verpackungsarbeiten erledigen. Es sind Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, die hier in der Werkstätte für Menschen mit Behinderung für verschiedene Auftraggeber wie etwa den ebenfalls im Gebäude untergebrachten Heimtierbedarf Petlando, aber auch den Hersteller von Fahrzeugwaschanlagen Wash-Tec oder die Lechwerke AG arbeiten.

Dritte Gruppe in Mering eröffnet im März mit einem besonderen Auftrag

Die schon lange geplante dritte Gruppe der Meringer Außenstelle fand sich erst im März dieses Jahres ein, und die 17 Frauen und Männer haben einen ganz besonderen Auftrag. Sie werden zum Jubiläumsjahr des heiligen Ulrich, das in Augsburg seit 3. Juli dieses Jahres bis 14. Juli nächsten Jahres begangen wird, ein Stück auf die Bühne bringen. Für das theaterpädagogische Projekt gibt es einen weiteren Anlass. Denn die 1968 gegründeten Ulrichswerkstätten feiern ihr 55-jähriges Bestehen und die CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH ihr 25. Jubiläum. Zum Tag der offenen Tür am 22. Juli findet am UWA-Hauptstandort im Hanreiweg in Augsburg die Premiere statt.

In der Nachbargruppe der Theaterwerkstatt werden Montage- und Verpackungsarbeiten erledigt. Foto: Heike John

Seit Wochen herrscht im Ludwig-Gebäude in der Meringer Frühlingstraße aufgeregte Probenstimmung. Aus den Beschäftigten, die früher in ihren Werkstätten am Hanreiweg, am Hochfeld, in der Memminger Straße oder in Schwabmünchen oder auch in Aichach Waren verpackten oder Teile montierten, sind nun Schauspielerinnen und Schauspieler geworden. Täglich kommen sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrdienst nach Mering und arbeiten zusammen mit ihrer Gruppenleiterin Julia Neldner an dem Theaterprojekt.

Ulrichswerkstätten kooperieren mit dem Jungen Theater Augsburg

Möglich ist dies dank einer Kooperation mit dem Team des theaterpädagogischen Zentrums beim Jungen Theater Augsburg (JTA). Aus einem Workshop entstand die Idee einer Theaterwerkstatt, die auf drei Jahre angelegt ist und vom Bezirk Schwaben genehmigt wurde. „Diese Arbeit in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung ist eine weitere Bereicherung des Arbeitsangebotes. Wir fördern damit die technischen und handwerklichen Fähigkeiten und unterstützen die Persönlichkeitsformung für die weiteren Schritte ins Berufsleben“, so Herbert G. Kratzer, CAB Geschäftsführer.

Der Einstieg in die langfristige Zusammenarbeit von UWA und JTA ist nun das Theaterstück zum Ulrichsjubiläum. Volker Stöhr, Leiter des theaterpädagogischen Zentrums, schrieb dafür unter dem Titel „Ein segensreiches Leben“ ein Stück über Bischof Ulrich. Mit im Boot sind zwei weitere Kollegen des Jungen Theaters Augsburg, Gernot Reuß und Karin Seiler-Giehl. Im Wechsel widmen sie sich der theaterpädagogischen Arbeit mit der Werkstattgruppe in Mering, und die macht allen Beteiligten viel Spaß.

Theatergruppenleiterin Julia Neldner zeigt die mit den Beschäftigten gefertigten Requisiten. Foto: Heike John

„Ich wollte nicht zum x-ten Mal die Schlacht am Lechfeld thematisieren, sondern die karitative Seite von Bischof Ulrich herausarbeiten, wie sie in den Ulrichwerkstätten weiterlebt“, erklärt Volker Stöhr. Neben dem Rückblick ins Mittelalter, in den so mancher Gag wie ein umgefallener Nachttopf und natürlich das Fischwunder eingebaut wurden, wird auch der Alltag in den Ulrichswerkstätten eingeblendet und humoristisch dargestellt.

Theaterpädagoge arbeitet gerne mit der Gruppe der Ulrichswerkstätten

Der Theaterpädagoge ist begeistert von seiner Gruppe: „Hier finde ich eine offene Bereitschaft mitzumachen, es gibt keine Egoismen, wie man sie bei Künstlern oft findet. Die Menschen hier sind geraderaus, aber man muss flexibler sein und mehr Zeit einplanen, um die Fähigkeiten jedes Einzelnen herauszukitzeln und seine Ressourcen zu fördern“, so beschreibt er seinen Umgang mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die geistige, körperlich oder psychische Beeinträchtigungen haben.

Volker Stöhr, Leiter des theaterpädagogischen Zentrums beim Jungen Theater Augsburg, erarbeitet mit den Beschäftigten das Stück. Foto: Heike John

Da sind beispielsweise die beiden Rollstuhlfahrer Marcel und Radu, die kurzerhand als Opas von der „Muppet Show“ von ihrer Loge aus das Geschehen kommentieren. Die wendige Melanie präsentiert eine Bauchtanzeinlage, und Christian, der nicht gerne auf der Bühne sein mag, zeigt sich dafür beim Fertigen von Requisiten begeistert. Die Kostüme wie Mitra und Soutane, die Stefan als Bischof trägt, stammen vom Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg, wo aus einer früheren Theaterspieltradition ein großer Fundus vorhanden ist.

Texte werden über das gemeinsame Spiel auf der Bühne erarbeitet, es wird vorgelesen und nachgesprochen. „Unsere Gruppe hat jetzt schon enorm von der Theaterwerkstatt profitiert“, schwärmt Gruppenleiterin Julia Neldner. Die ausgebildete Tanzpädagogin für zeitgenössischen Tanz arbeitet schon längere Zeit für die UWA, zuletzt in den Inklusionscafés am Milchberg und im Café Cabresso in der Gögginger Straße. „Auf der Bühne werden Wahrnehmung, Konzentration und Reaktionsvermögen geschult und das Selbstvertrauen gestärkt. Das ist gelebte Inklusion.“