Umgehungsstraße kommt als Lösung für Verkehrsprobleme an ihre Grenzen

Plus Immer mehr Fahrzeuge sind auf der Hörmannsberger Straße in Mering unterwegs. Die Anwohner fordern Entlastung – am liebsten durch eine Umgehungsstraße.

Über 8000 Fahrzeuge kommen auf der Hörmannsberger Straße durch Mering und der Verkehr wird weiter zunehmen. Denn die Zahl der Menschen in der Region wächst. Außerdem wird die Staatsstraße 2052 als Zubringer zur Autobahn A8 noch an Attraktivität gewinnen, wenn Ried und Hörmannsberg die beantragte Umgehung erhalten und die Autos dank der neuen Autobahnzufahrt auch in Odelzhausen nicht mehr durch den Ort müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen