Unbekannte beschädigen Eingangstür einer Schneiderei

In Mering wird das Türschloss der Eingangstüre einer Schneiderei beschädigt. Die Polizei sucht nach den Täterinnen oder Tätern.

Ein oder mehrere Täterinnen oder Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag einen Sachschaden verursacht. An der Eingangstüre einer Schneiderei in der Münchener Straße in Mering wurde das Türschloss beschädigt.

Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)