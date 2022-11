Unbekannte bewerfen Hauswand mit Eiern

Wer hat an der Lenbachstraße in Mering etwas beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Montag gegen 20.40 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Lenbachstraße in Mering mit Eiern beworfen. Dadurch entstand an der Fassade ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)