Unbekannte Geschichten zu Advent und Weihnachten

Pfarrer Wolfgang Scheel berichtet über deutsche und internationale Bräuche und deren Ursprung. Er entdeckte auch interessante Zusammenhänge zwischen Christentum und Judentum.

Wenig bekannte Tatsachen über Advent und Weihnachten erzählte Pfarrer Wolfgang Scheel bei einem Abend in der evangelischen Johanneskirche. Der pensionierte Pfarrer aus München ist seit 1. Dezember wieder als Vertretung eingesetzt und will auch im Jahr 2023 weitere Vorträge anbieten. Außerdem wird er zwei Gottesdienste am Heiligen Abend gestalten.

Zuerst fragte Wolfgang Scheel in die Runde, woher wohl der Brauch des Weihnachtsbaums kommen könnte. "Der Baum ist ein Heilszeichen. Den ersten Weihnachtsbaum gab es 1650 im deutschsprachigen Raum in Straßburg", verriet Scheel. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts konnten sich nur Wohlhabende einen Weihnachtsbaum leisten, anfangs war es auch eher in evangelischen Kreisen, bevor er durch deutsche Auswanderer in die ganze Welt gebracht wurde. In katholischen Gegenden gab es damals "Weihnachtsgestelle" mit einem Nikolaus.

"Der Weihnachtsmann ist eine Mischung"

Der Weihnachtsmann kommt aus Skandinavien. Dort ist der Jul Tomte mit einer Zipfelmütze anzutreffen. Im christlichen Raum gibt es dagegen den Nikolaus mit einem Bart, einem roten Mantel und dem Bischofsstab. "Der Weihnachtsmann ist eine Mischung. In England trägt er einen langen Mantel, Zipfelmütze und Bischofsstab und wird von einem Rentierschlitten begleitet. In den USA ist der Mantel kurz, in Australien trägt Santa Claus sogar eine kurze Hose, weil dort Sommer ist", verriet Wolfgang Scheel.

Seit 1850 warten Kinder mit ihren Adventskalednern auf das Christkind. Foto: Kna Katholische Nachrichten-agen / Harald Oppitz (Symbolfoto)

Seit 1850 gibt es den Adventskalender, um das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Anfangs waren es in evangelischen Kreisen Bilder, die jeden Tag an die Wand gehängt wurden, im katholischen Raum legte man täglich einen weiteren Strohhalm in eine leere Krippe. Erst im Jahr 1903 erfand der schwäbische Pfarrerssohn Gerhard Lang aufgrund seiner Kindheitserlebnisse – seine Mutter hatte 24 Kästchen auf einen Karton gezeichnet – den typischen Adventskalender mit Fenstern zum Öffnen. Ab 1920 kamen diese Adventskalender auf den Markt.

Rudolf, das Rentier mit der roten Nase, leuchtet den Weg

Erstaunt war das Publikum, dass die Geschichte von Rudolf, dem Rentier mit der roten Nase, eine christliche Bedeutung hat. 1939 schrieb Robert May das Gedicht über Rudolf mit der roten Nase, welches sein Schwager zehn Jahre später mit einer Melodie versah. Wolfgang Scheel hatte ein Buch in englischer Sprache dabei und zeigte die Bilder. Rudolf ist bei seiner Geburt anders als die Mehrheit der Rentiere und muss deshalb eine schwarze Nasenkappe über seiner roten Nase tragen. "Als ihn alle auslachen, verschwindet er und will nie wieder zurückkehren. Er trifft unterwegs ein Schneemonster und hässliches Spielzeug, das er an den Mann bringen möchte", verriet Scheel. Als ein schlimmer Schneesturm aufkommt, geht Rudolf mit seiner roten Nase voran und leuchtet dem Weihnachtsmann den Weg. Was von der Welt verworfen wurde, wählt Gott sich aus, ist die christliche Aussage dieser Geschichte.

Pfarrer Wolfgang Scheel zeigte zur Verwunderung der Zuhörer, dass anfangs der Weihnachtsbaum an der Decke und manchmal mit der Spitze nach unten aufgehängt wurde. Foto: Heike Scherer

Der Stall, in dem Jesus geboren wurde, war vermutlich ein Höhlenstall. Ochs und Esel sind aufgrund der Aussage "Ochs und Esel kennen den Namen ihres Herrn" (Jesaja 1,3) im Stall anzutreffen. Zum Spekulatiusgebäck wusste Wolfgang Scheel, dass der Name vom lateinischen Begriff "Speculator", dessen Bedeutung Aufseher/Bischof ist, herkommt. Der Stollen soll dagegen das Jesuskind in Windeln darstellen, riet eine Besucherin.

Zuletzt wies Wolfgang Scheel auf Gemeinsamkeiten mit dem Judentum hin. Hier gibt es statt Geschenken das Chanukkageld, auch der Weihnachtsbaum wird in vielen jüdischen Familien aufgestellt. Außerdem verriet er, dass der Schlitten von Santa Claus in Australien von Kängurus gezogen würde und in Indien der Herrnhuter Stern weit verbreitet sei. Lichtmess am 2. Februar stellt das Ende der Weihnachtszeit, genau 40 Tage nach der Geburt Jesu, dar. "Auch dies hängt mit der Bibel zusammen, denn eine Frau galt nach der Geburt als unrein und sollte das Haus 40 Tage nicht verlassen", erfuhren die Zuhörer.

Info: Am Heiligen Abend bietet Pfarrer Wolfgang Scheel einen Gottesdienst für Familien am Badanger mit einem Krippenspiel und einer kindgerechten Predigt an. Um 17.30 Uhr folgt ein Gottesdienst in der Kirche für Erwachsene. Um 15 Uhr gibt es in Althegnenberg einen Familiengottesdienst mit Pfarrerin Carola Wagner.