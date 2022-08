Unbekannte schlagen Scheiben an mehreren Autos ein

In der Nacht von Freitag auf Sonntag beschädigen Unbekannte drei Autos und schlagen Scheiben ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Mering entdeckten gleich mehrere Autobesitzer Schäden an ihren Fahrzeugen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 19.30 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, die Heckscheiben an zwei Fahrzeugen und eine Seitenscheibe eines weiteren eingeschlagen.

Die Autos parkten in der Bouttevillestraße am dortigen Schlossparkplatz. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)