Unbekannte werfen in Mering Steine auf Auto

Beulen trug ein Auto in Mering davon. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte es mit Steinen beworfen haben.

Steinewerfer in Mering? Zwei Beulen trug am Dienstag ein weißer Opel davon. Laut Polizei stand er um 12.25 Uhr verkehrsbedingt an der Kreuzung Münchener Straße/Höhe Bahnhofstraße. Unbekannte müssen zwei Steine gegen den Pkw geworfen haben, vermutet die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Telefon 0821/323-1710. (AZ)