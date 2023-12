Unbekannter beschädigt an Weihnachten mehrere Autos in Mering

Ein unbekannter Täter beschädigt zwei geparkte Autos in Mering an den Weihnachtsfeiertagen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Das ist mal eine schöne Bescherung: Zwei Autos wurden an den Weihnachtsfeiertagen in Mering von einem Unbekannten beschädigt. Laut Polizei kam es zu den Zwischenfällen in der Zettlerstraße zwischen Montag, 13.30 Uhr und Dienstag, 11.30 Uhr. Die Pkws waren auf einem Parkplatz abgestellt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Angaben zum Täter sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)