Unbekannter beschädigt Auto in Mering und flieht

In Mering kommt es zu einem Unfall. Ein Unbekannter beschädigt einen weißen VW-Bus und fährt davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Samstag, 16. Dezember, zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, wurde in der Münchener Straße auf Höhe der Bgm.-Wohlgeschaffen-Straße ein geparkter weißer VW-Bus angefahren. An dem Fahrzeug entstand hinten links an der Stoßstange ein Sachschaden von 1500 Euro. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)