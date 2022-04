Unbekannter beschädigt in Mering einen geparkten Mercedes und flieht

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat zu Wochenbeginn am Meringer Bahnhofsvorplatz etwas beobachtet? Dort wurde ein Auto beschädigt.

Im Zeitraum vom 25. April, 7.45 Uhr, bis 26.. April, 18.15 Uhr, wurde auf dem Bahnhofsparkplatz in Mering ein schwarzer Mercedes angefahren. Der unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Beteiligung an dem Unfall bei der Polizei anzuzeigen oder eine Nachricht an dem Pkw zu hinterlassen. Der Mercedes wurde am hinteren Stoßfänger beschädigt.

Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)