Unbekannter beschädigt Rollladen an Einfamilienhaus

Ein Unbekannter beschädigt an einem Einfamilienhaus in Mering einen Rollladen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend wurde in der Karlstraße in Mering an einem Einfamilienhaus ein Rollladen beschädigt. Ein Unbekannter muss laut Polizei am Kellerfenster des Anwesens den Rollladen aus der Schiene gerissen haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)