Unbekannter fährt BMW an und flieht

Auf einem Parkplatz in Mering fährt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein Auto und entfernt sich unerlaubt. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise.

Am Montag zwischen 10 und 11.45 Uhr ist es auf einem Parkplatz in der Herzog-Wilhelm-Straße in Mering zu einem Unfall gekommen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin fuhr gegen einen geparkten weißen BMW X1 und floh laut Polizei von der Unfallstelle. Er oder sie kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Vorfall telefonisch unter 0821 323 1710 entgegen. (AZ)