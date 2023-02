Unbekannter fährt geparktes Auto an und hinterlässt deutliche Spur

Ein Unbekannter kollidiert in Mering mit einem parkendem Auto und begeht Unfallflucht. Der Unfallversucher hinterlässt aber eine deutliche Spur.

In der Herzog-Wilhelm-Straße in Mering kam es am Dienstag zu einer Kollision. Am späten Nachmittag zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug laut Polizei einen geparkten Audi. Das stehende Auto wurde vorne links angefahren.

Nach Polizeiangaben ist am grauen Audi ein blauer Farbabrieb deutlich zu erkennen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste demnach auch einen Lackschaden aufweisen. Die Beamtinnen und Beamten schätzen den Schaden auf rund 3.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Friedberg in Verbindung zu setzen. (AZ)