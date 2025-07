Unbekannter Fahrer beschädigt anderes Auto und flüchtet

Am Mittwochvormittag hat ein unbekannter Autofahrer in Mering ein abgestelltes Auto gestreift und dabei den Außenspiegel beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 68 Jahre alte Friedbergerin ihr Fahrzeug in der Münchner Straße auf Höhe der Hausnummer 24 am Fahrbahnrand ab. Zwischen 9 und 11.30 Uhr beschädigte ein anderes Fahrzeug ihren Wagen, ohne anschließend die Polizei zu verständigen oder eine Nachricht an Fahrzeug zu hinterlassen. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 200 Euro. Hinweise mit die Polizei unter 0821-3231710 entgegen. (AZ)

