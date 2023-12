Mering

Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall in Mering

Eine Autofahrerin will in Mering abbiegen und wird dabei von einem unbekannten Fahrzeug am Heck touchiert. Der Fahrer flüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Freitagnachmittag hat sich in Mering ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Laut Polizei war eine Autofahrerin gegen 15:30 Uhr auf der Augsburger Straße unterwegs und wollte nach links in die Bouttevillestraße abbiegen. Dazu musste die Fahrerin abbremsen. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug bog aus der Bouttevillestraße nach links in die Augsburger Straße ein und touchierte dabei das linke Heck des Fahrzeugs der Autofahrerin. Der bisher unbekannte Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

