Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf parkendes Auto

Mutmaßlich durch die Projektile eines Luftgewehrs wird ein Fahrzeug in Mering beschädigt.

In einem eher ungewöhnlichen Fall der Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Mering. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter einen Pkw beschädigt. Der Mitsubishi war in der Münchener Straße in einer Grundstückseinfahrt geparkt.

Hat der Täter mit einem Luftgewehr den Schaden verursacht?

Nach Einschätzung der Polizei wurden Motorhaube und Frontscheibe des Wagens vermutlich durch die Projektile eines Luftgewehrs beschädigt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Sie nimmt Hinweise unter Tel. 0821/323-1710 entgegen. (AZ)