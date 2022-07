Unbekannter schlägt Frontscheibe eines Autos ein

In Mering beschädigt ein unbekannter Täter ein geparktes Auto. Nun ermittelt die Polizei.

Einen nicht unerheblichen Schaden entdeckte ein Besitzer an seinem Auto in Mering: Eine unbekannte Person hat am 25. Juli im Zeitraum von 8.15 bis 19.30 Uhr die Frontscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, das in der Kanalstraße parkte.

Der Schaden beläuft sich nach Informationen des Polizeiberichts auf 800 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet nun unter der Telefonnummer 0821/323710 um Hinweise. (AZ)